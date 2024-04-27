Взрывы прозвучали во Львовской области и Днепре

В Львовской области и Днепре произошли взрывы. Об этом сообщают издания «РБК-Украина» и «Зеркало недели».

Отмечается, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Утром 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар с сильной детонацией зафиксирован в Кривом Роге.

Вечером 26 апреля сообщалось, что взрыв произошел в Ивано-Франковской области Украины.

До этого расчет «Града» уничтожил склады ВСУ на Запорожском направлении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно об уничтожении французских агентов в зоне СВО.