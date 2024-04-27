В Туле представили ретранслятор для FPV-дронов с неограниченной дальностью

Ретранслятор для FPV-дронов с неограниченной дальностью направлен в зону специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил создатель дрона-камикадзе «Овод» Андрей Иванов.

«На нашей площадке развернуто производство системы ретрансляции связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличивать дальность применения устройств и сохранять качество, при этом иметь расширенный диапазон работы ударных устройств», — рассказал Иванов.

Разработчик пояснил, что ретранслятор может работать как в беспроводном, так и проводном режиме, обеспечивая оператору БПЛА безопасность благодаря работе в укрытии. Создатель системы подчеркнул, что таким образом достигается универсальность использования и повышенная эффективность при зачистке городской местности.

До этого министерство обороны сообщило, что российские войска поразили цех производства беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ сообщил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.