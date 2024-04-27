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На Кубани рассказали о повреждениях после ночного налета украинских БПЛА

На Кубани после налета беспилотников ВСУ повреждена ректификационная колонная

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Inna Varenytsia/Reuters

Ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани повреждена в результате ночного налета украинских БПЛА. Об этом заявил в Telegram-канале глава района Роман Синяговский.

«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано», — пишет Синяговский.

Глава Славянского района добавил, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что более десяти украинских беспилотников были подавлены над Краснодарским краем ночью 27 апреля.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российский военный сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненого сослуживца.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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