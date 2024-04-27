Ветеринар предупредила об опасности шашлыков для домашних животных

Шашлык может вызвать у домашних животных отравление, заболевания ЖКТ, анемию и даже травмы внутренних органов. Чем опасен шашлык и как обезопасить питомцев на майских праздниках, «Газете.Ru» рассказала Юлия Зайцева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty).

«Жирное и копченое мясо становится тяжелой пищей даже для людей, не говоря уже о животных. Шашлык может вызвать у питомцев острое отравление, воспаление ЖКТ и такие заболевания, как холецистит, панкреатит, дуоденит. Также опасно угощать собаку или кошку сырым мясом, так как без термической обработки в нем могут содержаться бактерии и паразиты. Особенную угрозу представляет сырая свинина: мясо может содержать вирус болезни Ауески, который вызывает у животных псевдобешенство», — объяснила эксперт.

Для домашних животных вреден не только шашлык, но и маринад к нему.

«Его самые популярные ингредиенты — лук и чеснок — содержат вещества-окислители, которые токсичны для питомцев. Они запускают процесс разрушения эритроцитов, которые транспортируют кислород из легких к тканям, и это приводит к гемолитической анемии. Симптомы могут появиться в течение нескольких суток: чаще всего это рвота и диарея, вялость и снижение аппетита, учащенное и затрудненное дыхание, бледность или желтушность слизистых», — рассказала ветеринарный врач.

Навредить питомцам могут даже привычные для человека соль и перец, потому что ЖКТ животных не приспособлен к соленой и острой пище. Что касается готовых наборов шашлыка в маринаде, большинство из них содержат уксус, который тоже небезопасен для собак и кошек.

«Еще одна опасность шашлыков для питомцев — кости от мяса. Вопреки распространенному убеждению, эти субпродукты могут навредить здоровью животного и даже поставить жизнь под угрозу. Питомцы с легкостью проглатывают мелкие кости, которые потом не перевариваются, застревают внутри и могут привести к разрыву органов. Особенно опасны трубчатые кости, которые при разгрызании распадаются на острые осколки. Часто пациенты приезжают к врачу уже в тяжелом состоянии, и сначала им необходима экстренная медицинская помощь перед операцией по извлечению костей», — добавила эксперт.

Неочевидная угроза шашлыков для животных — случайно облитые мясным соком камни или палки. Они привлекают животных своим ароматом и те могут проглотить несъедобные предметы. Это реальные, не гипотетические случаи: в ветеринарные клиники действительно попадают пациенты с такой проблемой. Инородные предметы могут травмировать органы ЖКТ, а для их извлечения нередко требуется помощь хирурга.

«Если домашний питомец сопровождает вас на шашлыках и жалобно просит угощения, позаботьтесь заранее о специальных лакомствах или поделитесь безобидным продуктом с общего стола, например, кусочком огурца или листом салата. Также постарайтесь держать собаку подальше от мангала и заранее попросите остальных гостей не давать собаке запрещенное угощение», — резюмировала Зайцева.

Ранее россиянам рассказали, какое вещество в шашлыке вызывает рак.