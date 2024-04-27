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Россиян предупредили о возможных нарушениях при готовке шашлыков

В Госдуме рассказали о штрафах за нарушения при жарке шашлыков на праздники

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Shutterstock

На майские праздники одной из традиций россиян является приготовление шашлыков на свежем воздухе — однако за нарушения порядка и безопасности во время отдыха можно получить штрафы. О наиболее распространенных случаях РИА Новости рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Самым частым нарушением, которое встречается в практике, является неправильный выбор места для жарки мяса — готовить шашлык можно только в специально оборудованных местах, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов.

«Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если вы решите разжечь костер в лесу в неположенном месте, штраф будет еще более серьезным — от 15 до 30 тысяч рублей», — рассказал Чаплин, уточнив, что за разведение костра в пределах лесопаркового пояса будет ждать еще больший штраф.

Также очень частым нарушением является оставление за собой мусора — здесь штрафы могут достигать до 5 тысяч рублей.

До этого россиянам рассказали о наилучшем соотношении шашлыка и овощей.

Ранее аналитики выяснили, что россияне покупают перед майскими праздниками в 2024 году.

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