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Россиянка впервые стала обладательницей титула «Миссис Вселенная»

34-летняя Елена Максимова из Удмуртии завоевала титул «Миссис Вселенная». Конкурс проходил в Софии, в нем принимали участие претендентки из 120 стран.

Впервые с 2007 года, когда начали проводить конкурс, победительницей признали россиянку. Максимова в 2021 году стала «Миссис Удмуртия», а также второй вице-миссис всероссийского конкурса.

Самая красивая замужняя женщина в мире живет в Ижевске, воспитывает сына и дочь, а также руководит сетью языковых школ. Максимова – опытная путешественница. Она побывала в 34 странах, а в Австралии даже получила квалификацию профессионального дайвера.

Обладательницей титула Елена Максимова — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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