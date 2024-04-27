Доллару пророчат постепенный рост к декабрю этого года

К декабрю 2024 года доллар постепенно вырастет до 98 рублей. С таким мнением согласны в министерстве экономического развития, передает газета «Ведомости».

По мнению экспертов ведомства, уже в мае российская национальная валюта начнет стабильно ослабевать, с 93,5 рубля за доллар до 98,1 рубля. В мае курс предположительно опустится до 94,6 рубля, а затем, вплоть до декабря, рубль будет дешеветь к доллару ежемесячно примерно на 50 копеек.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что реакция курса рубля на решение Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 16% оказалась нейтральной.

По его словам, локально рубль получает пиковую поддержку со стороны налогового периода, основные платежи пройдут 2 мая.

ЦБ на заседании 26 апреля третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых, объяснив свое решение высоким уровнем инфляционного давления.

Такое решение регулятора ранее спрогнозировала «Газета.Ru».