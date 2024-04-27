Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, сопротивление Николаева сообщило о прилете 26 апреля в 22:50 по мск по аэродрому в Вознесенском районе.

«Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он более чем в пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК», — сказал координатор подполья.

Лебедев считает, что есть большая вероятность подготовки Мартыновского аэродрома как пункта «подскока» для бомбардировки новых регионов России и Крыма.

До этого координатор николаевского подполья сообщил об ударе с сильной детонацией в Кривом Роге. Утром 27 апреля российская армия посредством РСЗО «Град» уничтожила склады боеприпасов и группу украинских военных на Запорожском направлении.

25 апреля Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольном Киеву районе Запорожской области.

Ранее российские военные ударили по месту запуска дронов ВСУ в Херсоне.