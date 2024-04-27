Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка

РИА Новости: ВС РФ ударили по складу ВСУ на аэродроме в Николаевской области

close
100%
Shutterstock

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, сопротивление Николаева сообщило о прилете 26 апреля в 22:50 по мск по аэродрому в Вознесенском районе.

«Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он более чем в пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК», — сказал координатор подполья.

Лебедев считает, что есть большая вероятность подготовки Мартыновского аэродрома как пункта «подскока» для бомбардировки новых регионов России и Крыма.

До этого координатор николаевского подполья сообщил об ударе с сильной детонацией в Кривом Роге. Утром 27 апреля российская армия посредством РСЗО «Град» уничтожила склады боеприпасов и группу украинских военных на Запорожском направлении.

25 апреля Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинским военным в подконтрольном Киеву районе Запорожской области.

Ранее российские военные ударили по месту запуска дронов ВСУ в Херсоне.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами