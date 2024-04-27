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В Нижневартовске подросток с ножом напал на мужчину в супермаркете

Ura.ru: в ХМАО подросток с ножом напал на мужчину из-за девушки

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Pexels

В Нижневартовске следователи устанавливают обстоятельства конфликта в супермаркете, в ходе которого ножевое ранение получил покупатель, на мужчину с ножом напал подросток. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 26 апреля в супермаркете «Магнит», 16-летний подросток напал с ножом на взрослого мужчину. По предварительной информации, последний приставал к подруге юноши.

Пострадавшего госпитализировали, врачи не смогли его спасти. СК ХМАО возбудил уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске подростка задержали за нападение на девушек с ножом. Юноша пришел к своей 15-летней подруге. Там у несовершеннолетних возникла ссора, после чего молодой человек ударил знакомую и ее 17-летнюю гостью ножом. В результате девушек госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.

Ранее молодые люди ранили ножом 74-летнего мужчину, попросившего не шуметь у него в подъезде.

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