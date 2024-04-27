Взрывы произошли в Херсоне

Серия взрывов произошла в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил проукраинский глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

«В Херсоне прозвучало несколько взрывов», — написал чиновник.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости, что российские Вооруженные силы ударили по дому в Херсоне, с крыши которого украинские военные запускали беспилотники.

Также министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Днепр» в течение суток нанесли огневое поражение военнослужащим и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.