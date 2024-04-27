В Новороссийске ребенок головой застрял в автомате с игрушками

В Краснодарском крае спасатели помогли мальчику, который пытался залезть в автомат с игрушками и застрял. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Инцидент произошел в одном из магазинов Новороссийска, помощь спасателей потребовалась мальчику, который пытался достать игрушку из автомата, он просунул голову в отверстие для получения призов и крепко застрял.

Специалисты городской службы спасения, прибывшие на вызов, с помощью слесарного инструмента разжали металлическую конструкцию и помогли мальчику освободиться. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что Владимирские спасатели оказали помощь 11-летнему школьнику, который оказался прикован к столбу во дворе жилого дома. Из любопытства мальчик просунул в гайку палец и застрял. Освободиться из ловушки самостоятельно у школьника не получилось, на место были вызваны экстренные службы. С помощью углошлифовальной машины и слесарного инструмента они распилили широкую гайку, палец ребенка удалось освободить. Обратилась ли семья мальчика за медицинской помощью — неизвестно.

Ранее в Ногинске ребенок застрял между ярусами кровати и не смог выбраться.