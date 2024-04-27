На Украине произошел удар с сильной детонацией

Удар с сильной детонацией зафиксирован в Кривом Роге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Кривой Рог. Прилет где-то в городе, с сильной детонацией», — написал он.

Утром 27 апреля российская армия посредством РСЗО «Град» уничтожила склады боеприпасов и группу военных ВСУ на Запорожском направлении.

Вечером 26 апреля сообщалось, что взрыв произошел в Ивано-Франковской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее польские таможенники заблокировали на границе автомобили для ВСУ.