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Российские войска подавили более 10 БПЛА над Кубанью

Кондратьев: более 10 беспилотников подавили над Кубанью этой ночью

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Leah Millis/Reuters

Более десяти украинских беспилотников были подавлены над Краснодарским краем ночью 27 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры», — поделился Кондратьев.

Он добавил, что оперативные службы ликвидируют возгорание в местах падения беспилотников.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российский военный сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненого сослуживца.

Также создатель дрона-камикадзе «Овод» Андрей Иванов сообщал, что ретранслятор для FPV-дронов с неограниченной дальностью направлен в зону специальной военной операции на Украине. Ретранслятор может работать как в беспроводном, так и проводном режиме, обеспечивая оператору БПЛА безопасность благодаря работе в укрытии.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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