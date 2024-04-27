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Гигантскую кисту удалили женщине ульяновские хирурги

В Ульяновске врачи удалили пациентке кисту весом 3 кг

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Хирурги Ульяновской областной клинической больницы спасли пациентку с кистой весом три килограмма, новообразование занимало половину брюшной полости женщины. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

52-летняя жительница Ульяновска обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в области живота, женщина рассказала, что заметила, что ее живот сильно увеличился в объеме, но не придала этому значения. В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости пациентки новообразование внушительного размера.

«Весь малый таз, а также левую половину брюшной полости пациентки занимала киста левого яичника размером 25 на 20 см и объемом 3 литра. Мы провели операцию, удалили новообразование. Конечно, киста не только причиняла дискомфорт женщине, но и представляла угрозу для ее жизни», — сообщила заведующая гинекологическим отделением областной клинической больницы Светлана Савенко.

После проведения хирургического вмешательства женщина быстро пошла на поправку и была выписана на амбулаторное лечение. Медики в очередной раз напоминают о важности профилактических осмотров и советуют посещать врача-гинеколога не менее одного раза в год.

Ранее россиянин перепутал кисту с лишним весом и оказался на операционном столе.

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