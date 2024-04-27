Каждый третий россиянин пользуется общественным транспортом в путешествиях по стране

По результатам опроса, проведенного экспертами «Группы Мовиста», 29% россиян отметили, что в путешествиях по городам России используют общественный транспорт. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Любителей автомобилей (личных, арендованных или такси) оказалось всего на один процент больше. Остальные респонденты предпочитают ходить пешком, пользоваться туристическим транспортом с гидом или изучать город на велосипеде или мототранспорте.

При этом 15% опрошенных считают, что общественный транспорт в их городе в хорошем состоянии и пригоден для путешествий. Около 20% участников опроса назвали удобными только определенные виды транспорта, а 40% думают, что общественный транспорт в их городе устаревший и переполненный. Четверть респондентов ответили, что транспорту в их городе необходимы обновления, но в целом он отвечает требованиям путешественников.

«Согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», к 2030 году количество внутренних поездок увеличится до 140 млн. Как показал наш опрос, многие россияне готовы использовать общественный транспорт в путешествиях, но изношенная инфраструктура и устаревший подвижной состав не способствуют туристической привлекательности городов. Однако опыт концессионных проектов доказывает, что за несколько лет возможно качественно модернизировать транспортную систему и повысить уровень сервиса как для жителей городов, так и для их гостей. Также возможно создание специальных маршрутов с аудиогидом, которые становятся новым способом привлечь туристов», — отметила Екатерина Лобанова, заместитель генерального директора по коммуникациям компании «Группа Мовиста».

Согласно опросу, главными условиями использования общественного транспорта в путешествиях являются развитая общественная сеть (почти 30% респондентов) и современный транспорт (20%). Также путешественникам важны дополнительные услуги, например, аудиогиды, и информирование в салоне и на остановках. Эти условия выбрали по 17% участников опроса.

Большинство опрошенных позитивно относится к путешественникам в общественном транспорте своего города: только 15% признались, что гости мешают повседневной жизни. Остальные участники опроса отметили, что туристы пополняют бюджет города и благодаря им совершенствуется маршрутная сеть и информирование пассажиров.

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