Правозащитница и юрист: Амаль Клуни – 45

Британская юристка и супруга американского актера Джорджа Клуни Амаль родилась 3 февраля 1978 года в Бейруте.

Амаль Клуни (Аламуддин) — известный юрист по вопросам международного права, экстрадиции и защиты прав человека. Она работала в Международном суде ООН и Международном уголовном суде и была старшим юридическим советником прокурора в Специальном трибунале по Ливану.

Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а также бывший президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.

В 2013 году Амаль познакомилась с Джорджем Клуни в его же доме — а заодно с его родителями. Ее друг, знакомый с Клуни, предложил ей проведать режиссера. В особняке актера гостили и Клуни-старший с супругой, так что Амаль была им представлена сразу. Джордж Клуни вспоминал, что при виде Амаль у него «перехватило дыхание»: «Она была блистательной, веселой, красивой и доброй».

После этой встречи их общение продолжилось, и в 2014 году состоялась свадьба. В 2017 году у пары родились двойняшки: Александр и Элла.

Замужество и рождение детей не повлияло на карьеру Амаль. В 2021 году Международный уголовный суд (МУС) назначил ее спецсоветником по суданскому конфликту в Дарфуре.

Жизнь правозащитницы и жены известного актера — в фоторепортаже «Газеты.Ru».