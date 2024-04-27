Стало известно об уничтожении французских агентов в зоне СВО

При ударе российских войск по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты. Об этом заявил бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини, слова которого передает РИА Новости.

«16 января РФ нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их «ядро» составляли французы и что всего было ликвидировано около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», — заявил Чинкуини.

25 апреля сообщалось, что российские солдаты поразили формирования наемников так называемого «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

4 апреля отмечалось, что ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

До этого стало известно, что с начала СВО для участия в боевых действиях на Украину приехали более 300 французских наемников.

Ранее экс-разведчик заявил, что посольства Украины участвуют в вербовке наемников.