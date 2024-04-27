В Сургуте двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой

В ХМАО ребенок выпал из окна пятого этажа и упал на козырек подъезда. Мальчик упал с высоты, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщает «86.ru».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек Нижневартовска, двухлетнего мальчика нашли на козырьке подъезда. По предварительной информации, ребенок выпал с высоты пятого этажа, пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в региональном МВД, в момент происшествия в квартире вместе с мальчиком находились его отец и восьмилетняя сестра, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тульской области двухлетнюю девочку госпитализировали после выпадения из окна. Ребенок добрался до открытого окна и облокотился на москитную сетку. В результате девочка упала вниз вместе с предметом и пролетела четыре этажа. Информация о том, где в момент произошедшего находились родители, отсутствует. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее пятилетняя девочка выжила после падения из окна шестого этажа в Ленобласти.