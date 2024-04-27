Российские штурмовики Су-25СМ и ударные вертолеты Ка-52 смогли поразить важные цели — склад с боеприпасами и транспортный эшелон Вооруженных сил Украины — благодаря действиям наземных авиационных наводчиков. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Действуя в интересах группировки войск «Центр», самолеты и вертолеты нанесли ракетно-бомбовые удары, уничтожив огневые средства, склады с боеприпасами, а также эшелон с вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачного», — сообщили в Минобороны.

Когда российские штурмовики нанесли удар, авианаводчики подтвердили результат попаданий, а затем помогли самолетам и вертолетам безопасно покинуть зону нанесения удара.

До этого стало известно об уничтожении французских агентов в зоне специальной военной операции на Украине.

25 апреля сообщалось, что российские солдаты поразили формирования наемников так называемого «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее экс-разведчик заявил, что посольства Украины участвуют в вербовке наемников.