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Посольство РФ назвало слова главы ВС Британии граничащими с оправданием терроризма

Посольство в Лондоне: слова адмирала Радакина об атаках ВСУ приведут к эскалации

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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакина о том, что Украина усилит удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как «зеленый свет» для дальнейшей эскалации. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, передает РИА Новости.

«Тот факт, что подобный прогноз последовал за анонсом нового транша британской военной помощи, в котором значатся и крылатые ракеты Storm Shadow, говорит сам за себя», — сказано в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что грань между подобными провокационными выпадами и оправданием терроризма весьма тонка, однако британское руководство и раньше «не замечало» украинские удары по российским городам. По мнению дипломатов, в действиях Лондона ясно просматриваются истинные намерения Лондона и его союзников — затянуть и нарастить интенсивность конфликта, который интерпретируется как «цивилизационное» противостояние с Россией.

25 апреля Радакин заявил, что Украина увеличит число ударов вглубь территории России после получения военной помощи от стран Запада.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что предоставляя финансовую поддержку Украине, США, по сути, могут стимулировать террористические действия, так как Киев может воспользоваться ракетами ATACMS для нападения на Крымский мост.

Ранее Госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет ATACMS.

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