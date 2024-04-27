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Новый тип российских ракет замечен в небе над Украиной

«РВ»: ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами, способными резко менять курс

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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали территорию Украины ракетами, способными менять резко курс. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые группы.

«Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — писали украинские мониторинговые ресурсы.

Одновременно появлялась информация о том, что в сторону Украины были запущены ракеты «Калибр» из акватории Черного моря, а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Носителями этого типа неуязвимых для средств противовоздушной обороны (ПВО) ракет являются высотные истребители-перехватчики МиГ-31К.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег из Днепропетровской области, сообщил, что удар с сильной детонацией зафиксирован в Кривом Роге.

Накануне взрыв произошел в Ивано-Франковской области Украины.

Ранее польские таможенники заблокировали на границе автомобили для ВСУ.

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Операция на Украине
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