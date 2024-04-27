Польские таможенники заблокировали на границе автомобили для ВСУ

Польские таможенники пограничном пункте «Зосин-Устилуг» не пропустили украинцев, которые везли на родину десятки машин с помощью, предназначенной для украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Таможенники заблокировали выезд мужчинам, планировавшим доставить на Украину около 20 автомобилей. Между украинцами и поляками произошла словесная перепалка.

26 апреля Польша пообещала ввести временную защиту для украинских беженцев, у которых нет или истек срок действия их паспортов.

Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш 24 апреля сказал, что Польша намерена оказать помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Кандидат политических наук, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин заявил, что власти Польши решили способствовать возвращению украинцев домой под давлением США. По его словам, Варшава не желает, чтобы выдворение граждан Украины призывного возраста выглядело беспределом, поэтому разрабатывает специальный механизм.

Ранее в Польше украинцы заблокировали паспортный сервис.