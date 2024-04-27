СМИ опубликовали проект мирного договора между Россией и Украиной. Почему перемирие не состоялось? Welt: Киев отказался от мира в апреле 2022 года из-за требований Москвы по языку

Газета Welt раскрыла проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный в апреле 2022 года. Ожидалось, что соглашение будет подписано в том же месяце, однако переговорный процесс остановился после новых требований Москвы, на которые Киев не согласился.

Газета Welt Am Sonntag опубликовала 17-страничный проект мирного договора между Россией и Украиной, который был согласован во время переговоров в Стамбуле 15 апреля 2022 года. Из него следует, что Москва и Киев достигли соглашения по основным условиям прекращения конфликта, однако остались некоторые нерешенные вопросы, которые должны были быть обсуждены лично президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в тот же месяц.

Согласно документу, Украина была обязана соблюдать «постоянный нейтралитет», что означало отказ от членства в любом военном союзе, включая НАТО. Также она должна была отказаться от производства и приобретения ядерного оружия, запретить введение иностранных войск на свою территорию и не допустить передачи оружия другим странам.

Касательно территориальных вопросов, части Донецкой и Луганской областей оставались бы под контролем России, а в отношении Крыма и порта Севастополя не предусматривалась гарантия безопасности, что фактически означало передачу контроля над этими территориями России.

В документе также прописано, что Украина обязывалась законодательно запретить использование понятий «фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

Вывод войск

Из документа также следует, что Россия заявила о готовности вывести войска с Украины, за исключением Крыма и части Донбасса. Предполагалось, что обсуждение деталей состоится между главами государств.

При этом оставался нерешенным вопрос о будущем численности войск ВСУ. Согласно «Приложению 1», Москва требовала от Киева сократить численность своей армии до 85 тыс. человек, в то время как Украина настаивала на численности в 250 тыс. Также имелись разногласия по поводу количества военной техники, которая должна оставаться в арсенале Вооруженных сил Украины.

В случае конфликта с участием Украины, «страны-гаранты» были бы обязаны поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение не более трех дней. В статье отмечается, что одной из сложностей в этом вопросе стало требование согласия всех государств-гарантов, что давало России возможность использовать право вето. При этом ряд западных государств, среди которых были США, Великобритания и Франция, пообещали Киеву поддержку, но отказались гарантировать ее.

Что пошло не так?

В статье подчеркивается, что в апреле 2022 года стороны приблизились к заключению мира как никогда ранее. Однако после «многообещающего» саммита в Стамбуле Москва выдвинула новые требования, на которые Киев уже не согласился.

«Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула последующие требования, на которые Киев не согласился . Они отмечены в документе курсивом. Россия требовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах. Киеву также следовало законодательно запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», — пишет газета.

Как отмечает издание, из 18-й статьи проекта соглашения следует, что стороны ожидали, что президенты двух стран подпишут договор в апреле 2022 года. Источники из делегации Украины, цитируемые изданием Welt, утверждают, что даже спустя более двух лет конфликта сделка по-прежнему выглядит привлекательной.

Весной 2022 года Украина и Россия вступили в переговоры практически сразу после начала военной операции России. В результате переговоров в Стамбуле стороны выработали и предварительно подписали проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Этот документ предполагал подписание не только Россией и Украиной, но и гарантирующими странами, среди которых были США, Франция, Великобритания и Китай.

Однако переговоры были приостановлены. По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, Киев отказался от соглашений, достигнутых в Стамбуле, в том числе после рекомендаций тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Президент Владимир Путин, комментируя это заявление, назвал его печальным, и отметил, что военные действия могли бы быть прекращены еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил Путин.