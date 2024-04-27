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«Ванкувер» Михеева и Задорова повел в серии с «Нэшвиллом»

«Ванкувер» одержал вторую победу в противостоянии с «Нэшвиллом»

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

«Ванкувер Кэнакс» одержал выездную победу в матче против «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:1 и повел с таким же счетом в серии до четырех побед в первом раунде Кубка Стэнли.

«Кэнакс» усилиями Джей Ти Миллера и Брока Безера дважды реализовали большинство. Миллер также отметился голевой передачей, а в каждой из заброшенных шайб в качестве одного из ассистентов выступил капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз. Люк Евангелиста в концовке третьего периода сократил отставание в счете, но на большее «Предаторз» не хватило.

«Нэшвилл» имел перевес по броскам в створ — 31-12, при этом хоккеисты команды гостей заблокировали еще 30 бросков по своим воротам. В предыдущей встрече команд в Канаде 30 бросков заблокировали игроки «Нэшвилла», который победил в том матче.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев провел на льду 13:39, отметившись одним броском и одним силовым приемом. На счету его одноклубника защитника Никиты Задорова четыре силовых приема и один блок-шот за 20:44 на льду. Следующий матч состоится также в Нэшвилле, после чего серия вернется в Ванкувер.

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