От Джульетты до «Хорошей жены»: Александре Урсуляк — 40

4 февраля празднует 40-летний юбилей российская актриса театра и кино Александра Урсуляк. Она родилась в 1983 году в Москве в семье режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли.

В 2003 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу Московского драматического театра им. Пушкина, в котором служит по настоящее время. Урсуляк также является педагогом актерского мастерства в ГИТИСе.

В театре исполняла, в частности, роль Джульетты в постановке по знаменитой пьесе Шекспира. В кинематографе Урсуляк дебютировала в 2003 году, снявшись в роли дочери начальника вокзала Ларисы в телесериале Андрея Кавуна «Вокзал». Популярным стал также сериал «Хорошая жена» (2018), в котором она исполнила главную роль. Лауреат театральной премии «Золотая маска» за главную женскую роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана» и кинопремии «Золотой орёл» за сериал «Пингвины моей мамы».

Александра Урсуляк – в фотогалерее «Газеты.Ru».