ВС РФ ударили по ж/д вокзалу в Херсоне

Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил о прилете по ж/д вокзалу в Херсоне 27 апреля. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лебедева, взрыв произошел в 6:40 по мск.

«Взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет», — рассказал он.

В настоящий момент город Херсон контролируется украинскими властями.

До этого ВС РФ ударили по дому в Херсоне, с которого ВСУ запускали дроны.

26-27 апреля ВС РФ произвели несколько ударов по железнодорожным вокзалам и станциям на Украине в момент выгрузки составов с бойцами ВСУ и боеприпасами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.