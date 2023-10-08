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«Места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины». Чем ответил Израиль на вторжение

Израиль нанес авиаудары по 10 целям в Секторе Газа

В ответ на вторжение в Израиль палестинских радикалов из группировки ХАМАС и ракетный обстрел 7 октября авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила 10 целей в Секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки ХАМАС, два связанных с движением банка, пункт управления воздушными силами и объект по производству оружия.

Ракетный обстрел территории Израиля продолжался в течение всего дня 7 октября. По разным данным, было выпущено от 2 до 5 тыс. ракет. По данным Al Jazeera, в Израиле жертвами боев и обстрелов стали более 200 человек. В частности, одна из ракет попала в жилой дом в Тель-Авиве. Никто не пострадал. Не уточняется, однако, количество пострадавших и жертв непосредственно ракетных обстрелов. В свою очередь Минздрав Палестины сообщил, что число погибших при ударах Израиля ЦАХАЛ по Газе достигло 256 человек, пострадали почти 1,8 тыс.

Ночью Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале масштабной операции ЦАХАЛ против ХАМАС. По его словам, «все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, — мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас».

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