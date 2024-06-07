ЦБ снова сохранил ключевую ставку в 16%. Почему кредиты подорожают? ЦБ сохранил ключевую ставку 16%, но может повысить ее в июле

Центробанк на заседании 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Банке России пояснили, что текущие темпы роста цен перестали снижаться и остаются на уровне января-марта 2024 года. Другими аргументами для решения ЦБ стали высокие инфляционные ожидания россиян и бизнеса, быстрые темпы роста экономики, а также жесткость рынка труда. К чему приведет решение ЦБ и почему все равно стоит ждать роста ставок по вкладам и кредитам — в материале «Газеты.Ru».

Финансовый рынок накануне заседания ЦБ по ключевой ставке прогнозировал ее сохранение на уровне 16% либо повышение до 17%.

Сторонников повышения ключевой ставки было больше, так что решение регулятора стало в какой-то степени неожиданным.

Как ЦБ объяснил свое решение

ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания отметил, что в апреле 2024 года рост цен с поправкой на сезонность достиг уровня в 5,8% год к году после 5,7% за январь-март.

Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле увеличился до 8,3% в годовом выражении после 7,1% в среднем за первые три месяца года.

«Вместе с тем вклад в рост цен в апреле — мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, повысилась до 8,1% после 7,8% по итогам апреля », — следует из пресс-релиза.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ключевая ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ее, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к повышению на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, она была четырежды сохранена на этом уровне. Следующее заседание по ставке состоится 26 июля, ЦБ объявит свое решение в 13:30 мск.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться около 4% в дальнейшем. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе такую задачу на ПМЭФ-2024.

Банк России обратил внимание на рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса и высокие темпы увеличения ВВП РФ. Регулятор подчеркнул, что в России сохраняется дефицит кадров, безработица обновляет исторические минимумы, а рост зарплат ускорился.

ЦБ не исключил повышения ключевой ставки на следующем заседании 26 июля . Регулятор отметил, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных (то есть стимулирующих рост цен). Среди таких рисков Банк России выделил условия внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), сохранение высоких инфляционных ожиданий и отклонения отечественной экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

ЦБ допустил, что сохранение льготных программ кредитования может замедлить возврат к более умеренным темпам заимствований россиянами.

«Баталии «за» и «против» повышения ключевой ставки шли все последние недели. На ожиданиях повышения ключевой ставки сильно упали цены акций, а облигации достигли двухлетнего дна. Но рубль от этого ощущал поддержку», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он пояснил, что риторика в пресс-релизе ЦБ ужесточилась: «Это не означает, что на следующих заседаниях у ЦБ пропадет желание действовать в случае очередного ускорения роста инфляции, но пока можно подождать, получив еще больше вводных для денежно-кредитной политики».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что ЦБ сделает дальше

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что на ближайшем заседании 26 июля ЦБ повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% и увеличит прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8%. С вероятностью 60% ключевая ставка останется на уровне 17% до конца 2024 года, счел Васильев.

По мнению аналитика, годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения инфляции к целевым 4% Васильев ждет не ранее 2025 года.

Что будет с вкладами

Сейчас ставки по вкладам в России составляют от 10% до 18,2% годовых.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов уточнил, что сейчас россияне могут зафиксировать высокую ставку в 18,2% на шесть месяцев, на 12 месяцев ставка составляет 17,3% годовых.

Когда ЦБ повышает ключевую ставку на 1 процентный пункт, банки тоже увеличивают депозитные ставки — на 1 п.п. или чуть выше. По словам Зельцера, ставки по вкладам копируют динамику ключевой ставки, но иногда даже опережают:

Так, в последние дни ряд банков значительно повысили проценты по вкладам, но там есть нюансы по времени и суммам. Пока еще можно открыть высокодоходный вклад, но по мере окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и депозитные программы не будут столь привлекательными.

Васильев полагает, что ставки по депозитам продолжат расти в ближайшие недели, и это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на валюту.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской Академии Юрий Перевышин добавил, что на текущем уровне ставки по депозитам будут сохраняться как минимум до конца 2024 года.

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам тоже повышаются при повышении ключевой ставки — на сопоставимый процент. По словам Антонова, ставки по потребкредитам и ипотеке во втором полугодии будут высокими — до 25% и от 18% соответственно.

По мнению Перевышина, ставки по потребительским кредитам и ипотеке в ближайшее время могут увеличиться из-за ужесточения сигнала в релизе ЦБ и расширения периода высокой ключевой ставки.

«До конца года едва ли ставки по кредитам снизятся. Спрос на потребительские кредиты и ипотеку должен упасть, так что сейчас выгоднее перенести потребительские расходы в будущее и увеличить сбережения», — заключил эксперт.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева сочла, что из-за высоких ставок потребительская активность начнет ослабевать:

«В частности, темпы ипотечного кредитования уже замедляются, а завершение действия льготных ипотечных программ 1 июля сделает покупку жилья недоступной для большего количества россиян».

Что будет с курсом рубля

Курс рубля нейтрально отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке, подорожав к доллару на 11 копеек, а к евро — на 48 копеек в течение часа после решения. По данным Мосбиржи на 14:59 мск, доллар стоит 88,65 рубля, евро — 96,8 рубля.

«Жесткость ЦБ всегда играет за крепость рубля. Отсюда и максимумы с начала года последнее время, а доллар под давлением ниже 89 рублей, евро у 96 рублей, а юань — 12,2 рубля. Инвалюты могут уже нащупать локально дно и оттолкнуться вверх. Доллар может стоить 90-91 рубль», — отметил Зельцер.

Для евро он назвал ориентиром уровни выше 98 рублей, а юань летом может быть поближе к 12,5 рублям. Зельцер подчеркнул, что о девальвации рубля речи по-прежнему не идет— валютные барьеры государства со стороны ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров на страже нацвалюты надолго.

По мнению Васильева, в перспективе доллар будет стоить 87-92 рубля, евро — 95-100 рублей, юань — 12,0-12,7 рубля.