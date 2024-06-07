В регионе пять иностранцев надругались над 15-летней девушкой

В Чите изнасилование закончилось уголовным делом, в котором обвинение предъявят пяти иностранцам. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Аэропорт. По версии следствия, фигуранты процесса напали на 15-летнюю девушку и изнасиловали.

О том, как правоохранители узнали о произошедшем, не сообщается. Известно, что подозреваемые скрылись, но двоих из них удалось поймать спустя несколько часов. Еще троих объявили в розыск и поймали в Бурятии, когда они хотели пересечь границу.

«В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в Читу для производства следственных действий», – поделились в ведомстве.

Задержанные в регионе иностранцы являются гражданами среднеазиатских республик, один из них 1971 года рождения. Информация об остальных гражданах отсутствует.

Вскоре всем фигурантам дела предъявят обвинение. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Хакасии мужчину осудили на 12,5 года за изнасилование первоклассника.