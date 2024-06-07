Путин отказался от «гиен в подарок»

Президент России Владимир Путин пошутил, что гиены в подарок ему не нужны. Так глава государства ответил на предложение президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подарить ему этих животных, которые ассоциируются с коварством.

На пленарной сессии модератор Сергей Караганов призвал российского лидера более резко вести себя с западными странами, сравнив их со стаей гиен, которые сначала порвут человеку брюки, отхватят ноги, а потом съедят его.

Президент Зимбабве рассказал, как с гиенами поступают в его стране: содержат в национальных парках, чтобы никому не нанести вреда. Глава африканского государства с улыбкой предложил подарить парочку животных Путину.

«У нас своих [гиен] хватает», — со смехом отказался от презента российский лидер.

До этого Путин пошутил о продолжительности жизни на встрече с китайскими студентами. 17 мая Путин встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Харбинского политеха. Глава российского государства оставил памятную записку для учебного заведения в книге почетных гостей.

Ранее Путин пошутил про петуха, который клюнул правительство.