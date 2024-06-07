Путин назвал условия для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, даже если взять за основу стамбульские договоренности, «все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня».

Лидер РФ подчеркнул, что Российская Федерация готова к этим переговорам, но только на тех условиях, о которых стороны договаривались в Минске и в Стамбуле, «а не на каких-то придумках».

Он также отметил, что если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем это делать.

6 июня министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией.

До этого Путин заявил, что Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва желает всеобъемлющего урегулирования украинского конфликта мирными средствами.

Ранее Путин назвал главную проблему для успешного проведения переговоров по конфликту на Украине.