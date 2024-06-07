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Появились кадры уничтожения безэкипажного катера с борта вертолета

Минобороны РФ показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. В ведомстве уточнили, что плавсредство противника затонуло после залпов из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота.

До этого министерство уже публиковало видео с уничтожением катера. На кадрах видно, как украинский безэкипажный катер маневрирует в воде, после чего появились всплески от ведущегося по нему огня. Затем в кадре появляется вертолет, с борта которого обстреливают дрон. В итоге — боевая часть катера сдетонировала.

В пятницу, 7 июня, стало известно, что российская авиация около 15:30 мск потопила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве обратили внимание, что плавсредство находилось в юго-западной части акватории.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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