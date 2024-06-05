ЕГЭ на раздевание

ЕГЭ сдают уже двадцать лет, ОГЭ — десять. Казалось бы, система давно должна быть отлажена, превратиться в скучную рутину. Но ничего подобного. Каждый год что-нибудь да случается. Причем каждый год еще и что-нибудь совершенно невероятное. Хотя, казалось бы, уже нечему удивляться: было все, а иное и сочинить нельзя. Но нет, реальность утирает нос даже самой буйной фантазии. Почему так? Отчего возможной становится даже самая невообразимая дичь?

Вот, например, в одной из школ Воронежа нескольких девушек во время досмотра перед экзаменом буквально раздели. Они не смогли пройти через металлодетектор — звенели при каждой новой попытке. Исключили все, на что мог среагировать прибор. Тогда проверяющие подсказали, что помехой может быть нижнее белье: косточки в бюстгальтерах, застежки, украшения на трусах. И тут же взрослые люди с абсолютной незамутненностью предложили от досадной помехи избавиться. В слезах, в шоке девочки снимали белье: кто на улице, кто прямо в очереди.

Вот это что? Кто в теме, тот знает: металлорамки в некоторых пунктах проведения экзамена вообще могут пищать на каждого третьего. Ну настроил их кто-то вот так криво. У кого пряжки на ремнях звенят, у кого брекеты, у кого пуговицы. В таких случаях обычно локализуют источник шума ручным детектором и пропускают с миром. Да, конечно, всегда остается риск, что какой-нибудь камикадзе все-таки пронесет смартфон. Но попробуй им еще воспользуйся в кабинете под надзором наблюдателей.

Туалет? Тоже не разбежишься: количество и время выходов строго фиксируется и при малейшем подозрении все факты сыграют против подозреваемого. А помимо телефона можно пронести кучу обычных бумажных шпаргалок. Их никакая рамка не засечет. Зато нарушителя с ними может поймать организатор в аудитории. Все это понимают, поэтому на первичном досмотре никто не лютует. Есть инструкция, а есть здравый смысл и человечность. А тут как будто «чужой» вселился в охранников. Какая-то внеземная форма жизни.

Но думается, «чужой» не вселился, его успешно вселили. Не случайно вслед за Воронежем скандал с раздеванием случился в Чувашии. Работники на экзаменах каждый год проходят специальное обучение. Методички каждый год редактируются, причем каждый раз с каким-нибудь подвыподвертом. Ведь и сам ЕГЭ, и процедура его проведения у нас же постоянно «совершенствуются», с учетом, так сказать, прошлых недочетов.

Наверное, в прошлом году было выявлено много нарушений по части списывания, вот и подкрутили что-то в инструкциях, а исполнителей призвали быть бдительнее. А может, и штрафами пригрозили. А наказания рублем никто не хочет, да и вообще своя рубашка ближе к телу, особенно, если не тебе в ней через рамки шагать.

Конечно, человечность так легко никакими регламентами не вытравливается, но если зерно зла упало в подготовленную профдеформацией почву, то всходы не заставляют себя долго ждать.

Знаете, я ведь тоже сначала думала, что произошедшее в Воронеже и Яльчиках — это что-то действительно исключительное. Ну вот затесались в педагогических рядах какие-то мутанты. А потом я почитала учительские блоги. Почитала, и у меня зашевелились волосы.

Иные мои коллеги пишут, что это все СМИ хайпуют, что регламент никто не нарушал, что никто никого не просил раздеваться: школьницы сами лифчики снимали, что вообще эти девицы сами и виноваты, так как хотели взломать систему, сорвать экзамен, потроллить охрану, оделись неправильно (видно, надо было без белья приходить), вот и огребли. Пишут, что эти школьники совсем обнаглели, изучением правил себя не утруждают еще и специально нарушают, демонстративно, а все, как известно, от безнаказанности, и надо было этих пигалиц вообще сразу домой отправить, чтобы знали.

Читаешь такое и не понимаешь, что произошло с людьми. Надышались ядами? Крепко ударились головой? Произошли необратимые изменения в отделах мозга, что ответственны за эмпатию? Таким скажи, что нужно быть строже, они слышат команду «фас» и спешат оправдать высокое доверие начальства.

Кого раздеваться вынуждают, а у кого воду и еду отбирают. Это уже в Тюмени отличились во время проведения ОГЭ в девятых классах. Объяснили, что проносить бутылки или шоколадки можно только без этикеток. Ну да, ну да, вдруг там на обертках мелким шрифтом триста страниц учебника уместились. В Нижнем Новгороде тоже чуть не заморили детей голодом из-за технического сбоя.

Сбои эти происходят каждый год. То материалы вовремя не поступают, то техника отказывает на экзаменах по информатике или аудировании по английскому. Тогда, как правило, переносят дату экзамена и отпускают подростков домой. Но тут решили, по всей видимости, потренировать молодежь на выдержку, промурыжили школьников несколько часов. Потом «сжалились», выдали несчастным по булочке и баночке детского пюре… и предложили родителям оплатить банкет.

Узнаешь про такое, и кричать хочется: «Люди, да что с вами не так? Вы люди или функции? Люди или тупые роботы?» И, нет, не выходит списать все на чьи-то выдумки и провокации. Говорю как человек, наблюдающий систему изнутри, как человек, работавший на экзаменах. Да, мне везло, с откровенным безумием, проявленном в действии, не сталкивалась, но попытки дать ему волю видела.

Попытки в виде предложений проверять туалетные урны на предмет шпаргалок, попытки запретить подросткам слишком долго смотреть в окно (а то вдруг там вертолет в воздухе завис с экраном, который транслирует формулы), попытки запретить проносить еду организаторам (известное дело, работники народного образования живы исключительно пищей духовной).

Но если я, человек взрослый и вредный, всегда могу просто покинуть дурдом (нельзя взять с собой сэндвич? Окей, мы пойдем с сэндвичем домой), то школьники такой роскоши позволить себе не могут. У них тут не то чтобы судьба решается, но какая-то линия будущего все же вычерчивается. А права качать большинству просто нечем — нет ни опыта, ни злости, ни сил. И кто их защитит?

С каждым новым скандалом думаешь, что дно пробито, надеешься, что очередной дикий случай чему-нибудь наше общество да научит. Тем более, что за эксцессами обычно следуют хотя бы формальные извинения перед пострадавшими и хотя бы показательные увольнения. И кажется, должна определиться наконец та грань, за которую заходить просто нельзя. Но проходит год, и случается новая дичь. Когда же этот порочный круг разомкнется?

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