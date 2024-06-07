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«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных футбольных клубов мира

«Зенит» попал в топ-100 самых популярных футбольных клубов мира в соцсетях

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» вошел в топ-100 самых популярных футбольных клубов мира по числу подписчиков в соцсетях, сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).

На аккаунты «Зенита» в X, TikTok, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписаны 9 млн человек, что позволило сине-бело-голубым занять 67-е место в рейтинге. Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», на второй строчке идет каталонская «Барселона». Замкнул тройку английский «Манчестер Юнайтед».

Сине-бело-голубые в последнем туре сумели оформить чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Кроме того, «Зенит» завоевал Кубок России, обыграв в полуфинале калининградскую «Балтику» (2:1). Счет в матче открыл на 40-й минуте нападающий «Балтики» Алекс Фернандес. Однако «Зенит» перевернул игру благодаря голам двух защитников — Нино и Нуралы Алипа — на 81-й и на 95-й минуте соответственно и завоевал трофей.

Ранее были раскрыты две причины провальной игры «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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