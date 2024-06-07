Сначала носил цветы, а потом набросился с ножом. Активиста Еговцева убил поклонник его жены Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили у его подъезда на почве ревности

Тренер по мотокроссу Матвеев в подъезде дома в Лобне напал с ножом на заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. В ходе потасовки Еговцев был убит, а Матвеев ранен. Этому инциденту предшествовал конфликт между мужчинами из-за жены общественника – Матвеев был давно в нее влюблен, преследовал женщину, угрожал убийством ей и Еговцеву. Супруги неоднократно обращались в полицию с просьбой оградить их от преследования навязчивого поклонника жены. Еговцев и его организация также известны многочисленными жалобами на высказывания и моральный облик российских звезд. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Убийство в подъезде

Зампред общественной организации «Зов народа» Антон Еговцев был убит около своей квартиры, сообщили в официальном Telegram-канале движения.

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева. Его убили около дома», — сообщили в пресс-службе «Зова народа».

Подмосковный СК проинформировал, что 7 июня в подъезде дома в Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

«В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте», — говорится в сообщении.

Пожаловался в полицию

Как пишет Telegram-канал Baza, Еговцев в последнее время жаловался в полицию на преследование и угрозы со стороны неизвестного. В правоохранительные органы общественник обратился по поводу преследования и незадолго до его убийства.

«За два часа до гибели Антон Еговцев звонил в полицию — он просил защитить его от неизвестного, который следит за ним и угрожает. Вскоре Еговцева убили», — пишет канал.

По данным канала, звонок от общественника в дежурную часть поступил в районе 23 часов ночи 6 июня. Еговцев сообщил, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Через два часа в полицию звонила соседка Еговцева, которая сообщила, что некто ломится к ней в дверь. Примерно в это же время Еговцева убили.

СК уже заявил о задержании жителя Лобни 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве 37-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). «В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры, — говорится в сообщении. — Также следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего».

Сначала приходил с цветами

Следствие, по данным канала, рассматривает в качестве приоритетной версию о неразделенной любови к супруге общественника Екатерине. Два месяца назад у нее объявился поклонник из прошлого — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он угрожал Еговцеву и два месяца назад дело дошло до драки.

По данным Telegram-канала Shot, Дмитрий Матвеев утверждал, что любит Екатерину еще со школы, где они вместе учились. Сама же женщина его не помнила. Последнее время Матвеев, по словам близких общественника, приходил домой к супружеской паре с цветами. Еговцевы выгоняли мужчину и просили оставить их семью в покое, но он возвращался, сидел у подъезда в машине.

В день убийства Екатерина возвращалась домой и увидела у дома своего сталкера. Она позвонила мужу и в полицию, а сама пошла к брату. Убийца поджидал зампреда «Зова народа» с охотничьим ножом и молотком. Сам Еговцев находился в квартире на больничном. Затем он вышел в подъезд с кухонным ножом. Убийца набросился на него и ударил ножом около 7 раз. Общественник сумел ранить нападавшего в плечо.

«Зов народа»

Общественники из организации «Зов народа» пишут обращения в полицию с просьбой провести проверку в отношении известных людей по вопросу соблюдения ими законов и основ морали.

Например, в апреле против лидера популярной музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова возбудили дела о дискредитации Вооруженных сил России и демонстрации экстремистской символики после заявления движения «Зов народа» и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В том же месяце в СК и Генпрокуратуру поступил запрос от «Зова народа» с просьбой признать предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) спонсором терроризма и госизменником. Поводом для этого стало видео Чичваркина, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ.

В конце мая жители Новосибирска отправили жалобу в «Зов народа» и попросили полицию обратить внимание на песни рэпера Элджея (Алексей Узенюк) и проверить композиции на предмет пропаганды наркотиков среди детей.

В декабре активисты «Зова народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В конце августа прошлого года организация направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой отменить концерт певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холл».