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«Автотор» ответил на резкие заявления со стороны «АвтоВАЗа»

«Автотор» сообщил, что не вступает в скандал после нападок «АвтоВАЗа»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Калининградский завод «Автотор» не будет дискутировать с «АвтоВАЗом» в СМИ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автотора».

«Мы не вступаем в неконструктивные дискуссии. Наша компания и ее руководство не считает возможным опускаться до перепалки на уровне кухонного скандала. Мы не будем комментировать создавшуюся ситуацию и просим не продолжать эту тему в прессе», — отметили в пресс-службе «Автотора».

Там напомнили, что компания работает на условиях, предусмотренных в Специальном инвестиционном контракте с Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калининградской области, где четко прописаны все требования к деятельности компании и ее инвестиционные обязательства, выполнение которых строго контролируется и оценивается регулятором.

«Информация о результатах этой деятельности доступна. Подробнее ознакомиться с ходом реализации инвестиционных проектов «Автотора» также предлагаем всем желающим в формате ежегодной пресс-конференции», — добавили в пресс-службе.

До этого на ПМЭФ-2024 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов жестко ответил президенту «Автотора» Денису Паку, который раскритиковал рост цен на машины Lada. В частности, он решил напомнить историю компании-оппонента. По словам Соколова, с 1996 года «Автотор» «не произвел ничего отечественного и конкурентного», также ни одна из деталей его машин не локализована. Глава «АвтоВАЗа» задался вопросом, на кого работает компания на самом деле.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую Lada Vesta.

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