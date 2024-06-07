От Кубы до Японии: кому Россия может поставить оружие в пику Западу Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие противникам Запада

Владимир Путин подтвердил возможность передачи российских вооружений тем, кто противостоит странам Запада. Россия может пойти на этот шаг в ответ на снятие с Украины ограничений по использованию западного дальнобойного оружия. При этом российский президент подчеркнул, что такое решение «будет не завтра». Кто может стать кандидатом на получения оружия от Москвы и чем на это ответит Запад — в материале «Газеты.Ru».

Москва имеет право зеркально отвечать на поставки Украине западного оружия, которое бьет по РФ, заявил российский президент Владимир Путин. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума он отметил, что возможные поставки оружия РФ противникам Запада «будут не завтра».

«Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право это делать. [Поставлять вооружение] тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера» Владимир Путин Президент России

Впервые Путин заговорил о возможной передаче вооружений оппонентам западных государств 6 июня во время общения с журналистами на ПМЭФ. По его словам, этот шаг может последовать, если Украине разрешат бить по территории России дальнобойным оружием Запада.

Какие именно силы могут получить российские вооружения для атак по западным странам, российский лидер не стал уточнять. Не внесли ясности в этот вопрос и в Кремле. Только заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул, что под эту категорию могут попасть все, кто считает США своим врагом.

Враги от Кубы до Японии

Если ориентироваться на заявление зампреда российского Совета безопасности, то список получится довольно обширный, поскольку США успели насолить многим организациям и странам за свою почти 250-летнюю историю. Только за последние 30 лет от действий американцев так или иначе пострадала половина Ближнего Востока, часть Европы и Африки.

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы называют несколько возможных кандидатов на получение российских вооружений. Так, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что это будут страны, которым постоянно угрожает Америка.

«То есть Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куба, да и те же самые йеменские хуситы. Это серьезное заявление [Путина], возможно теперь они [Запад] поймут, что заигрались и ведут себя просто нагло. Надеемся, что там здравый смысл возобладает, хотя и верится с трудом. Если они поймут всю опасность, то, может быть, остановят поставки дальнобойных орудий Украине», — добавил сенатор.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уверен, что можно помогать силам и внутри западных государств.

«Найти тех, кто соперничает с Западом, несложно. Есть масса организаций по всему миру, которые неровно дышат по поводу американского присутствия и баз США. В частности, в Японии многие не согласны с сохранением военных объектов Америки на Окинаве, считая их элементом оккупации страны. Давайте им поможем, раз пошел такой разговор, зачем нам себя сдерживать», — сказал депутат.

Он заметил, что у Франции множество проблем из-за «постколониального синдрома», о чем говорят волнения в Новой Каледонии, а у Великобритании большие проблемы с Шотландией и Ирландией.

«Мы вполне можем, не обязательно напрямую, можно через цепочку посредников, чтобы эти проблемы [у Лондона] увеличились. Ирландская республиканская армия вроде еще существует. К тому же, у Соединенного Королевства сложности с Аргентиной, которая не согласна с тем, как закончилась война за Фолклендские (Мальвинские) острова», — заключил депутат.

Риски и проблемы

Возможный шаг России в направлении поставок вооружений противникам Запада может спровоцировать самые разные ответные реакции. В частности, в 60-х годах прошлого века размещение советских военных и вооружений на Кубе чуть не привело к ядерной войне. Правда, тогда речь шла о доставке практически к побережью США не только обычных снарядов, но и атомных ракет средней дальности.

Как заявил «Газете.Ru» заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, на сегодняшний день сложно сказать, захочет ли Запад как-то отвечать, поскольку Россия может пойти еще дальше.

«Например, создать препятствия для деятельности БПЛА и самолетов разведчиков США. Арсенал у России методов воздействия очень широкий, и до сих пор она его не использовала. Стоит ли говорить, что американские базы, которые раскиданы по всему миру, могут стать более уязвимы для различного рода российских вооружений.

Ястребам в США стоит серьезно призадуматься, насколько целесообразно идти на обострение ситуации на Украине», — пояснил эксперт.

По его мнению, поставки российского оружия противникам США только на Ближнем Востоке могут стать серьезной проблемой. Он заметил, что военно-техническая помощь ливанской «Хезболле» может помочь не допустить разрастания израильско-палестинского конфликта, а поставки иракским шиитам ускорят вывод войск США из республики.

В то же время руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов уверен, что никакого ответа от Запада тут не будет, но и свою линию по Украине он вряд ли изменит.

«Западные государства продолжают вести свою линию, постепенно увеличивая дальность и пределы разрешенный досягаемости вооружений для Украины. Отвечать на вопросы второго плана он не станет. Конечно, дальнейшую эскалацию на Украине и вокруг нее это может спровоцировать теоретически», — утверждает эксперт.

При этом он задался вопросом, какие государства действительно согласятся пойти на размещение у себя вооружений, способных достать до тех же США. Арбатов уверен, что от Кубы таких шагов в этот раз точно ждать не стоит.

«Сложно представить, какие страны готовы разместить у себя вооружения. Если брать государства вблизи США, то Гавана на это не пойдет, а остальные слишком далеко или откажутся от данного шага. Если говорить о Западной Европе, то, возможно, Ливия достанет до каких-то стран НАТО через Средиземное море. Однако пока ливийский конфликт в основном носит внутренний характер», — резюмировал эксперт.