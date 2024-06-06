Свободу поющим трусам!

Внезапно возникший скандал со сценическим имиджем Ольги Бузовой становится социально значимым. Ведь это не про Бузову даже, а на длинной перспективе каждого может коснуться. А ну как решат, что вообще нельзя ходить в чем-то коротком там, где есть дети. Да, на первый взгляд, это нонсенс, но ведь то, что сейчас Следственный комитет будет рассматривать и анализировать сексуальный наряд Бузовой, — разве это не нонсенс? Пресс-служба Следственного комитета России по Республике Башкортостан в соцсетях заявила, что в отношении певицы будет проведена проверка. Ведь длиной шорт и тем, какие части попы из этих шорт торчат, СК еще не занимался, других-то дел у следователей, видимо, нет.

Для тех, кто пропустил стремительный взлет обсуждения филейной части певицы, рассказываю. 1 июня Бузова выступала на VK Fest в Уфе, где была одета в черное боди, стразы, сетчатые колготки и высокие сапоги. Депутат Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров высказал свое недовольство этим сценическим образом, подчеркнув, что такое выступление на концерте, где присутствовали дети, было крайне неуместным. Свое неодобрение высказала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала чиновница в соцсетях.

А у нас теперь как? Если началась волна возмущения — надевай «извинительную водолазку» и извиняйся, пока тебя не отменили. И Бузова очень достойно извинилась. Она напомнила, что там был возрастной ценз на ее концерте, что там «детишек» не должно было быть. «Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — написала Бузова.

И тут возникает вопрос: а что, никто не знал, кого они приглашают? Наряд был типичным для певицы — провокационным, но мы за это и любим Олечку Бузову: за смелость, полет фантазии и красивые образы. Кстати, три года назад она в костюме такой же длины и откровенности, только красного цвета, выступала в Государственном Кремлевском дворце на Дне предпринимателя. А еще был случай, когда Бузова на день МВД выступала с военным хором — тогда все ополчились, что она «опорочила честь мундира».

Так что в общем-то ничего нового! Бузова не выступает в платье до пят с кокошником, для это есть чудесная Надежда Кадышева.

Возникает еще один вопрос: почему вообще решили, что детей это шокирует? Кто только не вспомнил про золотые трусы Леонтьева еще в конце 80-х прошлого века, но туда же можно добавить огромный список — группа «На-На», Маша Распутина, Ирина Аллегрова. Вот они, «звезды» нашего детства. Не помню, чтобы мы сильно травмировались от созерцания того, как они выглядят.

Но я уже сказала, что этот скандал может коснуться не только Бузовой. Если ей сейчас выпишут штраф или будут публично линчевать, то это значит только то, что в следующий раз другие певцы еще дважды подумают: ехать им или нет. А с такими скоростями постепенно докатится и до простых смертных. И вдруг окажется, что и по улице нельзя в коротком, и топ должен быть определенной открытости.

Мне жаль тех сотрудников СК, кто будет сейчас заниматься этим делом. Жаль пиарщиков Бузовой, которым надо будет придумывать, как выйти из ситуации, которой вообще не должно было бы быть. Пиарщики администрации Башкортостана тоже, наверное, будут отрабатывать свой хлеб и писать по результатам. Очень много людей будут тратить свои силы, хотя у них — я надеюсь — есть более важные государственные дела.

Вообще у чиновников должно быть много дел. Сейчас непростое время, мы столкнулись со множеством трагедий, каждый день читаем печальные новости и помогаем тем, кто в беде. На этом фоне опасность того, что дети увидят Бузову в шортах, как-то минимальна. Кроме попы певицы, у страны много других опасностей и внешних врагов. Вот бы туда направить весь чиновничий пыл.

«Он гнул винты у ИЛа-18 и требовал немедля парашют».

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