Такие события, как СВО, на первый взгляд радикализируют риторику, которую мы слышим громче всего из СМИ, из уст радикалов и «ястребов». Цитирование самых крайних точек зрения, водружение их на «витрину» России становится любимой манипуляцией тех, кто снова создает моей стране образ «Оси зла». Но время все расставляет на свои места. Я вижу, как в сознании мыслящих, думающих людей на Западе Россия превращается в страну — защитницу справедливости, базовых человеческих, духовных ценностей. Многие сейчас начинают прозревать, и важно не упустить этот момент. Критически важно не забывать этих людей, а проводить работу среди лояльных, «прозревших», наших нынешних союзников или потенциальных. Это движение гораздо шире, чем кажется, и оно растет — и среди бывших россиян, эмигрировавших по тем или иным основаниям, и среди иностранцев, испытывающих очень теплые чувства к России. А ведь в нашей стране это на самом деле понимали всегда, движение поддержки единомышленников, кем бы они ни были, существовало во все времена.

Сейчас мы с друзьями работаем над созданием мюзикла, который так и будет называться — «Пока горит сердце».

Это мюзикл о «мягкой силе» России. О ее друзьях, о созидательных методах влияния на мировую политику. Например, среди соавторов мюзикла мой друг, меценат Михаил Скигин. На самом деле, без преувеличения, уникальный человек, реализовавший уже множество проектов, которые точно нельзя отнести к коммерческим. Они пронизаны любовью к стране, к нашим ценностям, к истории, к русской «особенности», уникальности. Это невероятной красоты, мудрости, документальный фильм «Святой архипелаг», рассказывающий историю Соловецкого монастыря. Это фантастический проект «Крест», который должен выйти на экраны осенью этого года. Это огромная работа по возрождению знаменитого, но так настрадавшегося Дома Брюллова в Санкт-Петербурге. Это поддержка Эрмитажа, это возвращение культурных ценностей на Родину, в Россию, людям. При этом Скигин — гражданин Германии, но это ни в коей мере не мешает ему поддерживать нашу страну и связывать с ней всю свою интеллектуальную и творческую жизнь. В одном из интервью Михаил сказал: теперь моя очередь возвращать, не брать из Родины все, что плохо лежит, а отдавать.

Хорошо, что высшая власть в нашей стране понимает важность такой работы. Идею мюзикла поддержали администрация президента, МИД, идеолог Русского мира Александр Дугин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин... Недавно в Москве прошел Второй конгресс Международного движения русофилов, состоявшийся при поддержке МИД и администрации президента. А Сергей Лавров, открывая его, напомнил, что «у России множество настоящих, проверенных временем друзей, в том числе в Соединенных Штатах и Европе». Президент Владимир Путин в своем обращении отметил важную роль русофильского движения в сплочении Русского мира.

У меня и свой огромный опыт наблюдения этой консолидации на практике: английскому подразделению моей юридической компании PARADIGMA раз за разом удается отстаивать интересы российских инвесторов на территории Великобритании, несмотря на санкции. Английские адвокаты открыто защищают интересы представителей бизнеса России на территории Объединенного Королевства. Аналогичная ситуация складывается и в практике нашего кипрского филиала, в подразделениях в других странах.

Сейчас гражданскому обществу необходимо очень осмысленно и избирательно подходить к оценке иностранными гражданами России и максимально поддерживать и развивать отношения с теми, кто разделяет наши ценности. Всегда в такие сложные периоды, как нынешний, появляется множество людей, которые по разным причинам (да каким угодно — идеологическим, или «выслужиться перед начальством», попасть в тренд, а иногда из своих корыстных побуждений) пытаются окрасить всех представителей так называемых недружественных государств черной краской. Но это огромная ошибка, которая приводит к еще большему расколу между гражданскими обществами стран, откровенно мешая сложнейшей работе над восстановлением связей. Идеологию нужно нести, показывать ее превосходство над идеологией Запада. Создавать очаги влияния в так называемых недружественных странах для того, чтобы их любовь к России и взаимоотношения с Россией были примерами правильного, созидательного взаимодействия с нашей страной.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.