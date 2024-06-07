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В Германии рассмотрят отправку четвертой системы Patriot Украине

Bloomberg: Германия рассмотрит отправку четвертой системы ЗРК Patriot Украине

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Fabrizio Bensch/Reuters

Германия рассмотрит возможность отправки четвертой системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По его словам, еще одна батарея Patriot может стать дополнением к трем другим, которые ранее пообещало Украине правительство федерального канцлера Олафа Шольца. Источник добавил, что Берлин еще не принял окончательное решение по данному вопросу.

Издание подчеркивает, что Германия активно прилагает усилия, чтобы объединить возможности противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку «динамика конфликта изменилась в пользу России».

До этого верхняя палата парламента Швейцарии отклонила новый пакет помощи Украине на пять миллиардов швейцарских франков на $6 млрд.

В конце мая глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на западных союзников. Глава министерства иностранных дел Украины посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

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