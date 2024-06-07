Центробанк допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

Центральный банк (ЦБ) РФ не исключает, что существенно повысит ключевую ставку в июле. Об этом на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле», — сказала она.

Банк России на заседании 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Центробанке пояснили, что текущие темпы роста цен перестали снижаться и остаются на уровне января-марта 2024 года. Другими аргументами для решения ЦБ стали высокие инфляционные ожидания россиян и бизнеса, быстрые темпы роста экономики, а также жесткость рынка труда.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку и совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк при оптимистичном сценарии развития ситуации может начать снижать ключевую ставку уже с сентября 2024 года.

Ранее в Банке России назвали временным период высоких ставок в стране.