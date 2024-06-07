Продвижение ВС РФ под Харьковом замедлилось. Будет ли контрнаступление ВСУ? Полковник Ходаренок: цель ВСУ под Харьковом — выиграть время до прибытия западного оружия

Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщают и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сразу скажем, о реальной обстановке на Харьковском направлении, не имея под рукой карт обстановки, сведений о боевом и численном составе войск, данных о потерях личного состава и техники, судить можно только в виде предположений и гипотез.

По словам Виталия Ганчева, «продвижение ВС РФ идет. Пусть оно сейчас замедлилось, но все равно идет». Если переводить слова главы военно-гражданской администрации на язык боевого донесения или оперативной сводки, то это будет выглядеть примерно так: среднесуточные темпы продвижения частей и соединений ВС РФ несколько снизились, но войска по-прежнему продолжают атаковать противника.

Вооруженные силы Украины вводом в сражение вторых эшелонов и резервов продолжают упорно удерживать важнейшие рубежи и районы, стремятся остановить дальнейшее продвижение наступающих российских войск. К круговой обороне на Харьковском направлении подготовлены все населенные пункты. Подразделения и части ВСУ непрерывно контратакуют вклинившиеся группировки ВС РФ. Противник намерен восстановить положение по переднему краю на наиболее важных направлениях.

Главной целью ВСУ в боевых действиях на Харьковском направлении, по всей видимости, является нанесение максимальных потерь наступающим группировкам ВС РФ, выигрыш времени (до начала массированного поступления вооружения и военной техники от США и других государств — участников НАТО) с одновременным сохранением своих сил и средств для проведения в будущем возможной контрнаступательной операции. Но на данном этапе о такой операции ВСУ можно рассуждать только теоретически. Сегодня сил и средств у ВСУ для проведения подобных наступательных операций катастрофически не хватает.

Говоря о реальном результате, которого добились ВС РФ в ходе атак на Харьковском направлении, следует для начала заметить, что на данном этапе действия российской армии в этом регионе по количеству привлеченных сил и средств непохожи на наступательную операцию оперативного масштаба. Какое место отведено боям под Харьковом в планах Генштаба ВС РФ в летней кампании этого года, остается только гадать.

Что касается возможного развития обстановки на Харьковском направлении в обозримом будущем, то оно будет зависеть исключительного от того, какая сторона и какие резервы введет в сражение. Украинская армия в настоящее время стратегическими резервами не располагает. В этом плане мяч на стороне России. Говорить же о возможном боевом и численном составе резервов ВС РФ даже предположительно очень трудно, поскольку их состояние — один из высших военных секретов.

В то же время разрешение западных стран бить по объектам внутри России дальнобойным оружием может повлиять на ход боевых действий на Харьковском направлении. Ударами ракетных войск (в полосе глубиной 250-300 км) противник в состоянии нанести удары по местам базирования оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ, группировкам войск ВС РФ в исходных районах, пунктам управления и узлам связи, складам с запасами материальных средств. Эти обстоятельства могут существенно понизить боевые и оперативные возможности наступательных группировок ВС РФ.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).