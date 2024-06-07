ВСУ ударили по Луганску. Ракеты ATACMS попали в два дома, людей достают из-под завалов МЧС: три человека погибли после обрушения подъезда дома от удара ВСУ по Луганску

ВСУ обстреляли Луганск ракетами ATACMS и поразили два многоквартирных дома, заявили в Минобороны. У одного жилого дома обрушился подъезд — с первого по пятый этаж. По данным минздрава ЛНР, в результате пострадали 35 человек. Из-под завалов уже достали семь человек, троих спасти не удалось. Это не первое сообщение об обстреле Луганска американскими баллистическими ракетами. Ранее Белый дом разрешил ВСУ использовать предоставленное оружие якобы в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области. Госсекретарь США Блинкен позднее не исключил, что удары американским оружием в будущем будут идти все глубже по территории России.

Удар по Луганску ракетами ATACMS

Очевидцы сообщили утром в пятницу о нескольких взрывах в Луганске, написали в Telegram-канале Луганского информационного центра. Сообщалось о пожаре в районе мемориала «Острая могила». Жители региона жаловались в соцсетях на отсутствие мобильной связи.

По данным пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ атаковали Луганск ракетами ATACMS, большая часть из которых была уничтожена в небе системами противовоздушной обороны.

«Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть ракет сбили ПВО. Тем не менее, есть прилеты по гражданской инфраструктуре», — заявила Романова.

Глава минздрава Луганской народной республики Наталья Пащенко сообщила, что в результате обстрела ВСУ в Луганске пострадали 35 человек, По ее словам среди раненых есть трое детей. Речь идет о мальчиках в возрасте восьми, 15 и 16 лет, состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.

«Пять человек находятся в тяжелом состоянии», — добавила Пащенко.

В МЧС России уточнили, что из-за обстрела обрушился подъезд жилого дома с пятого по первый этаж. Семерых вытащили из-под завалов, еще троих человек спасти не удалось.

Позже в Минобороны уточнили, что удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS. По информации оборонного ведомства, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два многоквартирных дома.

Обстрелы из оружия США

Последний раз о взрывах в Луганске сообщали 4 июня. До этого ВСУ атаковали город 28 мая. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах писало, что атака могла пройти с использованием ракет ATACMS.

«Ночная атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО, вторую сбили», — рассказал источник.

30 мая газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на признанной Западом территории России. Затем в Пентагоне подтвердили эту информацию, уточнив, что глава государства позволил ВСУ использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области.

4 июня постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон не разрешал Киеву бить тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории РФ. Смит пояснила, что власти Украины обратились к США с просьбой использовать ракеты ATACMS по территории России из-за наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

«Позиция по ATACMS большой дальности остается той же самой», — пояснила Смит.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что удары американским оружием будут идти все глубже по территории Российской Федерации.

Ответ МИД России

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, через несколько часов после разрешения госсекретаря Блинкена на удары по территории России ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода американскими реактивными системами залпового огня HIMARS.

Дипломат заявила, что США не удастся избежать ответственности за разрешение Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

Также, по ее словам, Россия на фоне угроз из-за украинского конфликта будет защищаться всеми доступными способами. Захарова считает, что западные страны сознательно идут на повышение ставок в конфликте.