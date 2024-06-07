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Генсек ООН не поедет на саммит по Украине в Швейцарию

Генсек ООН Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине, который в июне состоится в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Он не поедет», — сказал он в ответ на вопрос об участии Гутерриша в саммите.

По словам Дюжаррика, ООН на соответствующем уровне будет представлена на данном мероприятии.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по итогам этой международной конференции по урегулированию конфликта на Украине не будет подписано мирное соглашение, поскольку для этого за столом переговоров должна присутствовать и Россия.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее Захарова назвала швейцарский саммит по Украине «никчемным мероприятием».

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