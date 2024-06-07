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Политика

Путин выступает на ПМЭФ

Онлайн-трансляция выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024

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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Алексей Даничев/РИА Новости
Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня. Согласно деловой программе мероприятия, на заседание заложено два часа — с 14:00 до 16:00, однако оно может продлиться дольше. В этом году тема форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В своем выступлении Путин, как ожидается, затронет ситуацию в мировой и российской экономике, политические вопросы и тему СВО. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:13

Путин заявил о важности развития транспортных связей для освоения новых рынков. В этой связи, по словам президента, развитие Восточного полигона — одна из главных задач.

15:12

РФ готова предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство полного цикла — Путин

15:11

На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота. Продолжается работа с партнерами по ЕАЭС, объем взаимной торговли с каждым годом растет, отметил президент.

15:10

❗️ Нужен высокий темп технологического обновления российской армии, заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

15:09

Формат ПМЭФ позволяет сделать акцент именно на экономическом развитии, на тех секторах, которые страна намерена максимально поддерживать, добавил президент РФ. Речь идет в первую очередь о внешнеэкономических отношениях. Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции.

15:08

Путин: Россия доказала высокий уровень восприимчивости к технологическим преобразованиям. Изменился финансовый сектор, условия торговли. В современных условиях и в перспективе будущее государства зависит от того, насколько эффективно они могут ответить на глобальные вызовы.

15:07

Экономика номер один — это Китай, с большим отрывом от второго места. Индия — на третьем месте. Все громче заявляют о себе другие страны Азии и Африки. По оценкам экспертов, именно они будут определять глобальную картину в середине XXI века, заявил президент.

15:06

Мы видим, как между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета — Путин

15:04

Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ. Президент РФ поприветствовал гостей и участников форума.

15:00

⚡️ Пленарное заседание ПМЭФ-2024 с участием президента России Владимира Путина началось.

14:58

14:53

На ПМЭФ начинается пленарное заседание с участием Владимира Путина.

14:48

Перед пленарным заседанием ПМЭФ президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым — пресс-служба Кремля

14:42

Участников пленарного заседания ПМЭФ-2024 призвали занять свои места и отключить мобильные телефоны. Сессия начнется через несколько минут.

14:21

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в своей речи Путин поделится видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО и ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.

14:04

13:57

В пленарном заседании ПМЭФ примут участие президенты Боливии и Зимбабве, следует из программы.

13:55

6 июня в рамках ПМЭФ-2024 Владимир Путин провел встречу с главными редакторами зарубежных информагентств. Президент РФ ответил на вопросы о российских потерях и угрозе войны с НАТО, раскрыл точное число российских военных в плену, рассказал, когда именно США «избавятся» от Зеленского, и пригрозил ядерным оружием. О чем еще Путин говорил с журналистами — читайте в нашем материале.

13:51

Модерировать пленарную сессию ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов.

Он окончил экономфак МГУ, работал в Институте США и Канады Академии наук СССР, в 1988 году стал одним из основателей Института Европы АН СССР. Сейчас Караганов — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

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Политолог Сергей Караганов перед церемонией прощания с актрисой Верой Васильевой в Московском академическом Театре сатиры, 12 августа 2023 года

Владимир Астапкович/РИА Новости
13:48

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 главным образом будет посвящено экономике России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом Путин, по словам Пескова, так или иначе затронет вопросы, касающиеся политэкономии, так как именно в нее «в современном мире все упирается».

13:45

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию мероприятия.

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