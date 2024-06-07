Путин выступает на ПМЭФ

Путин заявил о важности развития транспортных связей для освоения новых рынков. В этой связи, по словам президента, развитие Восточного полигона — одна из главных задач.
РФ готова предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство полного цикла — Путин
На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота. Продолжается работа с партнерами по ЕАЭС, объем взаимной торговли с каждым годом растет, отметил президент.
❗️ Нужен высокий темп технологического обновления российской армии, заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Формат ПМЭФ позволяет сделать акцент именно на экономическом развитии, на тех секторах, которые страна намерена максимально поддерживать, добавил президент РФ. Речь идет в первую очередь о внешнеэкономических отношениях. Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции.
Путин: Россия доказала высокий уровень восприимчивости к технологическим преобразованиям. Изменился финансовый сектор, условия торговли. В современных условиях и в перспективе будущее государства зависит от того, насколько эффективно они могут ответить на глобальные вызовы.
Экономика номер один — это Китай, с большим отрывом от второго места. Индия — на третьем месте. Все громче заявляют о себе другие страны Азии и Африки. По оценкам экспертов, именно они будут определять глобальную картину в середине XXI века, заявил президент.
Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ. Президент РФ поприветствовал гостей и участников форума.
Перед пленарным заседанием ПМЭФ президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым — пресс-служба Кремля
Участников пленарного заседания ПМЭФ-2024 призвали занять свои места и отключить мобильные телефоны. Сессия начнется через несколько минут.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в своей речи Путин поделится видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО и ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.
В пленарном заседании ПМЭФ примут участие президенты Боливии и Зимбабве, следует из программы.
6 июня в рамках ПМЭФ-2024 Владимир Путин провел встречу с главными редакторами зарубежных информагентств. Президент РФ ответил на вопросы о российских потерях и угрозе войны с НАТО, раскрыл точное число российских военных в плену, рассказал, когда именно США «избавятся» от Зеленского, и пригрозил ядерным оружием. О чем еще Путин говорил с журналистами — читайте в нашем материале.
Модерировать пленарную сессию ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов.
Он окончил экономфак МГУ, работал в Институте США и Канады Академии наук СССР, в 1988 году стал одним из основателей Института Европы АН СССР. Сейчас Караганов — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.
Политолог Сергей Караганов перед церемонией прощания с актрисой Верой Васильевой в Московском академическом Театре сатиры, 12 августа 2023 годаВладимир Астапкович/РИА Новости
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 главным образом будет посвящено экономике России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом Путин, по словам Пескова, так или иначе затронет вопросы, касающиеся политэкономии, так как именно в нее «в современном мире все упирается».