Месси рассказал о посещении психолога

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что он ходил к психологу, когда выступал за каталонскую «Барселону», передает Infobae.

«Я ходил какое-то время к психологу, когда был в «Барселоне». Это было давным-давно. Правда в том, что, когда я обратился к нему, это пошло мне на пользу и помогло мне», — сказал Месси.

В «Барселоне» Месси выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее салфетка, на которой Месси подписал первый контракт, была продана за $965 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что Месси подозревают в растрате средств во время пандемии COVID-19.