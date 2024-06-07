Голикова оценила возможность Соцфонда индексировать пенсии работающим

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в Социальном фонде России достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что для граждан решение о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, являлось ожидаемым. Голикова отметила, что средства в Соцфонд поступают стабильно, их достаточно.

Она уточнила, что «соответствующий закон нами вместе с депутатами будет подготовлен».

До этого член комитета Государственной думы РФ Светлана Бессараб заявила, что Госдума и российское правительство проработают поручение президента РФ Владимира Путина об индексации выплат работающим пенсионерам.

7 июня президент России Владимир Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Заявление прозвучало на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В начале июня россиянам назвали справедливую частоту индексации пенсий. Прожиточный минимум пенсионера в России в 2024 году — 13 290 рублей. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет.

Ранее стало известно, что цифровой рубль протестируют в виде соцвыплат.