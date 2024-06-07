«Я не воровал, я из окопов не вылезал»: генерал Попов не признал вину, но рассказал о сообщниках Следствие назвало погибшего генерала Цокова соучастником по делу Попова

Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Попов заявил на суде, что в зоне СВО он занимался не воровством, а не «вылезал из окопов». Суд рассматривает апелляционную жалобу на отказ предыдущего суда перевести генерала из СИЗО под домашний арест. Генерала обвиняют в хищении на СВО 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката на сумму 133,6 млн руб.

Не вылезал из окопов

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, заявил на суде, что на СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала «переломом всей войны», передает корреспондент агентства РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

По словам Попова, год назад ВСУ перешли в наступление на Запорожском направлении, где нанесли «главный удар всей наступательной кампании лета-осени 2023 года».

«Результатом моей деятельности является отражение этого наступления и сырых попыток противника выйти к Азовскому морю и блокировать Крым, нанеся тем самым крайне болезненное поражение РФ, а не, как утверждает следствие, что я занимался хищением и воровством. У меня ничего кроме долгов и кредитов в банке нет за душой вообще. Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал», — заявил Попов.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Попова на отказ 235-го гарнизонного военного суда изменить офицеру меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. Тогда в пользу перевода Попова высказалось следствие, но против выступил прокурор.

Показания Попова на соучастников

Как пишет Telegram-канал Shot, Попов в ходе рассмотрения дела через решетку в зале суда показал знак «V» двумя пальцами.

На заседании, как пишет агентство «Интерфакс», следователь заявил, что генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения, поэтому следствие просит изменить меру пресечения.

Также, пишет агентство со ссылкой на материалы дела, Попов при свершении преступления действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшем в ходе СВО.

Генерал-майор Попов не похищал 133 млн рублей, в чем его обвиняют, а взял взаймы не более 1 млн руб. у фигуранта дела, заявил в зале суда его адвокат, пишет агентство ТАСС.

Дело Попова

По версии следствия, Попов, пользуясь своим служебным положением, в 2023 году похитил чужое имущество на 133,6 млн руб. Речь идет о краже свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Генерал-майора Попова арестовали 17 мая. Вину в совершении мошенничества при пропаже изделий металлопроката он не признает.

По данным адвоката генерала — Сергея Буйновского — Попов владеет одной квартирой, полученной от государства, и двумя необустроенными земельными участками. Защитник рассказывал о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но отказывался называть его фамилию.

Как заявил ТАСС адвокат Буйновский, Попов не давал показаний, изобличающих других участников хищения, так как вину не признает.

Как писала газета «Коммерсант», изначально в деле Попова значился еще один генерал — тоже участник СВО, который до начала полноценного расследования погиб и был посмертно удостоен звания Героя России. Имя еще одного фигуранта издание не приводило.

Кто такой Олег Цоков

Олег Цоков был заместителем командующего Южным военным округом. Он погиб летом 2023 года при ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

До СВО он участвовал в двух чеченских войнах и военной операции в Сирии, был удостоен орденом «За военные заслуги». Цоков — «человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось» и «имеет сумасшедший авторитет в Вооруженных силах», охарактеризовал его бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев.

В ноябре 2010 года СК возбудил в отношении Цокова дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, военный в 2008 году предложил 11 солдатам срочной службы подписать контракты на службу и пообещал им, что они продолжат исполнять прежние обязанности, будут получать часть зарплаты, а часть направят на ремонт военной техники. В результате этого, указывали в материалах СК, Цоков присвоил около 80 тыс. руб.