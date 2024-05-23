«Слишком поздно»: почему флюорография не помогает в своевременной диагностике рака легкого

Рак легкого, по данным ВОЗ, — одно из самых распространенных злокачественных новообразований у взрослого населения в мире. Вероятность благополучного исхода тем выше, чем раньше был установлен диагноз и назначено необходимое лечение. В России основной метод диагностики рака легкого — знакомая всем с детства флюорография или рентгенография органов грудной клетки. Однако исследователи по всему миру доказали — она может пропускать более трети всех новообразований. Это затрудняет раннюю диагностику рака и уменьшает шансы пациентов на излечение. Что способно улучшить выявляемость онкозаболевания и как в этом может «помочь» прошедшая пандемия коронавируса — в материале «Газеты.Ru».

Диагностика рака легкого в России

Если говорить о России, то за 2022 год специалисты зафиксировали около 45 тыс. новых пациентов с раком легкого. Чуть менее половины из них погибло в течение года после постановки диагноза. Отчасти это связано с тем, что пациенты обращаются к врачу слишком поздно — уже на последних стадиях.

«Около 70% случаев рака легкого в 2022 году выявлялись на поздних стадиях: третья стадия устанавливалась в 29,4% случаев, четвертая стадия (с формированием метастазов) — в 40,2%», — рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения, заместитель медицинского директора «АльфаСтрахование-ОМС» Сергей Шкитин.

На начальном этапе человек даже может не подозревать о развивающемся патологическом процессе в легком, ведь долгое время он протекает бессимптомно.

Пропустить небольшое новообразование могут и специалисты, которые обследуют пациента.

Сегодня основным общедоступным методом выявления рака легкого, который утвержден Минздравом России, является флюорография или рентгенография органов грудной клетки. Такие методы, по словам Шкитина, малоэффективны для диагностики рака легкого на ранних стадиях. Ведь у них сравнительно низкая способность проникать в ткани. Такой скрининг может пропустить более 38% случаев рака легкого на любых стадиях. Образования в легком небольшого размера флюорография пропускает и вовсе в 69% случаев, то есть у абсолютного большинства пациентов.

Таким образом, диагностика с помощью принятых в настоящее время методов сильно затягивает момент обнаружения заболевания и начала терапии. Пациент теряет драгоценное время, которое напрямую влияет на его шансы выжить. Установлено, что пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии заболевания: на первых стадиях она достигает более 80%, тогда как при IV стадии — всего лишь 6%.

Шанс на выявление

Неэффективность рентгенографии для диагностики рака легкого не раз доказывалась международными исследованиями — например, американским исследованием Lung, Colorectal and Ovarian. Однако в России флюорография все еще остается основным методом скрининга опасного заболевания.

По данным ученых, единственным методом, позволяющим добиться снижения смертности от рака легкого, сегодня является низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Это подтверждают результаты сразу несколько крупных международных клинических исследований. Проведенное в 2011 году исследование National Lung Screening Trial с выборкой 52 тыс. человек показало снижение смертности от онкозаболевания благодаря раннему скринингу методом НДКТ.

В 2019 году завершены два крупных рандомизированных исследования NELSON и MILD. По их результатам, проведенная НДКТ позволяет снизить смертность населения от рака легкого на 44% и 39% соответственно.

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«Высокая разрешающая способность низкодозной компьютерной томографии позволяет визуализировать рак легкого на начальных стадиях, когда сам очаг новообразования размером всего несколько миллиметров, а рентгенография не способна его обнаружить. Это имеет важное значение для применимости опций терапии, направленной на функциональное выздоровление больного», — пояснил Шкитин.

По его словам, проведенный в России анализ показал, что назначенная для диагностики COVID-19 или пневмонии компьютерная томография достоверно чаще позволяла устанавливать диагноз случайным образом по сравнению с группой людей, которым проводили рентгенографию.

«По данным нашего собственного исследования (анализ за 2022 год), шансы установления диагноза рака легкого I-II стадий на низкодозных компьютерных томографах — в 3,3 раза более высокие, чем на рентгено- и флюорографии ОГК. В связи с этим в стране необходимо увеличить доступность применения низкодозной компьютерной томографии на базе ОМС», — добавил эксперт.

Проведенная в России в 2023 году клинико-экономическая оценка показала, что внедрение этого метода выявления рака легкого как основного в российском здравоохранении позволит дополнительно диагностировать заболевание у 4,5 тыс. человек ежегодно. А самое главное — предотвратить до 5,3 тыс. смертельных случаев.

«Введение низкодозной компьютерной томографии в повсеместную практику диспансеризации окажет существенное влияние на общие показатели онкологической помощи для всех злокачественных новообразований и ускорит достижение целевых показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», — уточняется в тексте клинико-экономической оценки.

Наследие пандемии

При этом больших ресурсов для проведения массового скрининга путем НДКТ не потребуется. Для запуска будет достаточно тех томографов, которые остались в стране после пандемии коронавируса. По словам Шкитина, в 2023 и 2024 году высвободились большие мощности аппаратов КТ: они, по самым скромным подсчетам, могут обеспечить от 3 млн исследований на рак легкого в год.

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«Оборудования в медицинских организациях достаточно для дополнительного проведения скрининга рака легкого на первом этапе диспансеризации», — считают авторы клинико-экономической оценки.

«Инфраструктурно система здравоохранения готова к внедрению скрининга методом НДКТ среди группы повышенного риска развития рака легкого, подчеркивают эксперты. Остается главный вопрос — включить НДКТ в действующий порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения», — говорит Шкитин.

Финансирование профилактических мероприятий большей части населения России осуществляется за счет программ ОМС. Для масштабной интеграции НДКТ необходимо изменить порядок маршрутизации пациентов на уровне Минздрава.

А сколько стоит скрининг

Экономический груз по внедрению НДКТ для выделенной группы лиц оказался не столь большим, как это могло показаться. Оборудование и профессиональные кадры для проведения скрининга в системе здравоохранения фактически уже есть, а это значит, что дополнительная финансовая нагрузка будет минимальной.

В то же время результаты клинико-экономической оценки применения НДКТ на первом этапе диспансеризации показали, что внедрение скрининга рака легкого методом НДКТ позволит в дальнейшем существенно сэкономить на лечении запущенных форм рака легкого. В результате медики смогут сфокусироваться на лечении начальных стадий рака легкого, где сегодняшний уровень медицинской науки позволяет достичь в терапии положительного прогноза. Однако самое главное — новый метод скрининга фактически поможет сократить общую смертность от онкозаболеваний и сохранить качество жизни пациентов.

Таким образом, скрининг взрослого населения среди групп высокого риска РЛ с помощью НДКТ позволит решить ряд социально значимых вопросов, заложенных в целевые значения федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».