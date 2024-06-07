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Француз признал вину за сбор сведений о военной деятельности РФ

Гражданин Франции Винатье на суде признал вину в сборе данных о ВС России

Гражданин Франции Лоран Винатье в Замоскворецком суде Москвы признал вину в сборе информации о военной деятельности России. Об этом пишет РИА Новости.

«Я принял, что виновен в этом», — сказал Винатье.

На судебном заседании рассматривается вопрос об избрании иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

7 июня Винатье было предъявлено обвинение в сборе сведений об армии России, согласно ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса страны. По данным Следственного комитета РФ, француз на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов и целенаправленно собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что задержанный в России иностранец работал не на французское государство, а на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), которая была создана бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и занимается «дипломатией и дискуссионной деятельностью».

Ранее следствие запросило ареста гражданина Франции за сбор сведений о военной деятельности РФ.

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